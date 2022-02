Guinée-Bissau : un autre putsch 10 ans après ?

La Guinée-Bissau, petit pays lusophone d'Afrique de l'Ouest, fait partie des États les plus pauvres et instables du monde.

Cette ancienne colonie portugaise est devenue indépendante en 1974 après une longue guerre de libération, menée par le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert (PAIGC) d'Amilcar Cabral, assassiné en 1973.

Depuis, le pays a connu quatre putschs (le dernier en 2012), 16 tentatives de coup d'État et une valse des gouvernements. José Mario Vaz, élu président en 2014, a été le seul chef de l'État depuis l'instauration du pluripartisme à terminer son mandat sans être destitué ou assassiné.

En 2019, la dernière présidentielle a été marquée par une crise électorale, aboutissant aux investitures de deux chefs d'État rivaux : l'ex-Premier ministre Domingos Simoes Pereira, candidat PAIGC, contestait la victoire attribuée par la commission électorale (CNE) à un autre ex-Premier ministre, l'opposant Umaro Sissoco Embalo.

Nouveau putsch

En avril 2020, après quatre mois de blocage la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a reconnu Umaro Sissoco Embalo comme président. En octobre 2021, le gouvernement a démenti l'existence de préparatifs en vue d'un nouveau putsch.

Ce petit pays (36 100 km2) constitué d'une partie continentale et de l'archipel Bijagos (88 îles dans l'océan Atlantique) est frontalier du Sénégal et de la Guinée. Sa population s'élevait à 1,97 million d'habitants en 2020 (Banque mondiale), avec une grande variété de groupes ethniques, de langues et de religions.

En 2020, le Produit intérieur brut (PIB) réel de la Guinée-Bissau s'est contracté de 2,8%. Les mesures de quarantaine et la fermeture des frontières décidées face à la pandémie de Covid-19 "ont provoqué la baisse des prix et des ventes de noix de cajou", la principale production du pays, souligne la Banque africaine de développement (BAD), qui anticipe une croissance de 2,9% en 2021 puis 3,9% en 2022.

Narcotrafiquants

La Guinée-Bissau est classée 175e sur 189 pays dans l'indice de développement humain du Programme des Nations unies pour le développement (classement 2020), qui mesure la qualité de la vie. L'espérance de vie moyenne se limite à 58 ans.

Près de 70% de la population vivait sous le seuil de pauvreté selon la Banque mondiale en 2010 (chiffres les plus récents disponibles). L'instabilité et la pauvreté ont favorisé l'implantation de narcotrafiquants, qui utilisent ce territoire comme zone de transit de la cocaïne entre l'Amérique latine et l'Europe.

Des responsables militaires de ce pays ouest-africain ont souvent été cités dans ce trafic ces dernières années. L'ONU avait salué les progrès réalisés dans la lutte contre le narcotrafic depuis l'élection de José Mario Vaz, mais regretté que la volonté des autorités en la matière se soit "peu affermie".

Corruption endémique

En août 2021, le président Embalo a exclu d'extrader le général et ancien putschiste Antonio Indjai, recherché par les Etats-Unis pour son implication présumée dans un trafic de drogues en lien avec les Forces armées révolutionnaires de Colombie.

La Guinée-Bissau pâtit d'une corruption endémique, pour laquelle elle était classée 162e sur 180 pays en 2021 par l'ONG Transparency International.