Soudan : répression meurtrière d'une manifestation

La police soudanaise a une nouvelle fois fait usage de gaz lacrymogène dimanche pour disperser de milliers de pro-démocratie qui sont descendus dans la rue à Khartoum. Ils répondaient à l’appel de l’association des professionnels soudanais et les comités de résistance. La répression a coûté la vie à au moins une personne.

Depuis le coup de force du général al-Burhane en octobre, des Soudanais descendent régulièrement dans les rues de la capitale et de plusieurs autres villes pour exiger le retour des hommes en uniforme dans les casernes et l’instauration d’un régime dirigé par les civils.

‘’ Nous n'aimons pas ce gouvernement parce que nous n’avons que des problèmes et des troubles au Soudan, et nous voulons que le Soudan soit sur une bonne voie et qu’il ait un bon gouvernement dès maintenant."

Les manifestants se dirigeaient vers le palais présidence à Khartoum, cœur du pouvoir incarné par la junte, dirigée par le général al-Burhane. Depuis le coup d’Etat d’octobre, 78 personnes ont été tuées dans des manifestations alors que des centaines d’autres ont été blessées.