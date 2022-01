L'exposition "Versailles et le monde" s'invite au Louvre d'Abu Dhabi

Au Louvre Abu Dhabi, la première exposition de l’année 2022 explore comment la Cour de Versailles a permis de tisser des liens entre l’Orient et l’Occident.

Intitulée « Versailles et le monde » cette exposition présentera plus de 100 chefs-d’œuvres témoins des échanges culturels entre la France et le reste du monde au cours du XVIIe siècle.

Des peintures, du mobilier ainsi que des objets d’art qui proviennent du château de Versailles mais aussi d’autres collections françaises et internationales.

"Versailles est l'un des principaux symboles de la culture française et de l'aspect culturel que peut avoir un roi, mais c'est aussi pour nous, au Louvre Abu Dhabi, un lieu où nous nous interrogeons toujours sur l'interconnexion et l'échange des cultures. Pour nous, c'est une façon de remettre en question le mythe de Versailles et de voir comment il était connecté au monde." a déclaréManuel Rabaté, le directeur du Louvre Abu Dhabi.

Durant l’ancien régime le palais de Versailles fascinait et recevait les visiteurs du monde entier. Une fascination partagée par la cour du roi soleil qui s’est comme le montre cette exposition, inspirée des cultures étrangères et qui fut à l’origine d’échanges échanges politiques artistiques mais aussi commerciaux.

"Cela donne une nouvelle image de Versailles, plus équilibrée. Versailles n'est pas seulement le palais de la fête mais il est au cœur des échanges entre les nations à cette époque." a expliqué Hélène Delalex, la conservatrice du patrimoine à l'exposition.

Une exposition qui permettra au public de saisir le rôle central du palais du Roi soleil dans la diplomatie française pendant l’ancien régime.

Le Louvre Abu Dhabi a été inauguré en 2017 par le président Emmanuel Macron. Il s'agit de la première antenne du célèbre musée à ouvrir hors de France.

"Pour nous, cette exposition est un excellent moyen d'illustrer comment on peut créer des histoires connectées de compréhension et de curiosité mutuelles." a ajoutéManuel Rabaté, le directeur du Louvre Abu Dhabi.

L'exposition est ouverte jusqu’au 4 juin, dans l’antenne du célèbre musée du ouvre parisien de la capitale des Emirats arabes unis.