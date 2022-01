Le cyclone Ana plonge le Malawi dans le noir

*Le bilan meurtrier de la tempête tropicale Ana se poursuit au Malawi, où elle a déjà fait 4 morts.*

Depuis lundi la tempête a plongé la majeure partie du pays dans le noir. Les inondations soudaines ont forcé les compagnies d’électricité à cesser le fonctionnement de leurs générateurs.

Une double peine pour les commerçants.

"Nous n'avons pas d'électricité depuis hier après-midi jusqu'à maintenant et nous nous plaignons parce que nous ne pouvons pas servir nos clients sans électricité.", explique Agness Mcherewatha, esthéticienne.

L'électricité a été coupée dans la plupart des régions du pays, les torrents d'eau transportant des débris qui ont fait tomber les lignes électriques, selon les déclarations de l'Electricity Supply Corporation of Malawi et de l'Electricity Generation Company.

"La panne d'électricité m'a beaucoup affecté car mon activité dépend de la disponibilité de l'électricité en permanence. C'est pourquoi je suis venu ici pour faire réparer mon générateur. Peut-être que lorsque le générateur sera réparé, je pourrai travailler et gagner de l'argent. Je demande instamment à ESCOM de rétablir le courant le plus rapidement possible", appelle Frank Sitima, homme d'affaires.

Des milliers d'autres personnes se sont retrouvées sans abri et ont cherché refuge dans des églises et des écoles. Une route importante a été coupée par les inondations et l'on craint que de nombreuses personnes ne soient piégées par la montée des eaux, selon les responsables du gouvernement du Malawi.

Une équipe de recherche et de sauvetage a été déployée pour aider les personnes piégées par les inondations a déclaré Charles Kalemba, commissaire aux catastrophes et à la gestion des affaires. Des équipes de l'armée, de la police et de la Croix-Rouge du Malawi participent à cet effort, a-t-il précisé.

Les cours ont été suspendus dans toutes les écoles du sud du Malawi, a annoncé le ministre de l'éducation, Chikondano Mussa.