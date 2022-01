Tunisie : le président Kais Saied promet de garantir les libertés

Le président tunisien Kais Saied s'est insurgé contre les manifestations qui ont eu lieu dans le pays. Il a répété son engagement à garantir l'égalité de tous devant la loi en recevant le ministre de l'Intérieur Taoufik Charfeddine.

Plusieurs personnes étaient dans les rues de Tunis la semaine dernière, une manifestation qui avait été interdite par les autorités dans le cadre des restrictions contre le Covid-19.

Aujourd'hui en Tunisie, les libertés sont plus que jamais garanties. Et nous voulons que la loi soit appliquée à tous.Je dis que nous ne voulons pas de la violence, nous rejetons la violence et nous rejetons tous les abus de quiconque souligne-t-il.

La justice tunisienne a ouvert mercredi une enquête, de même que l'Instance pour la prévention de la torture après le décès d'un quinquagénaire, retrouvé évanoui lors de la manifestation du 14 janvier. Une autopsie a été ordonnée, a indiqué le tribunal, en ajoutant que, "selon les premières constatations, le corps de l'homme ne présentait pas de traces de violences visibles".