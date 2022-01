La Libye mise sur une redynamisation du secteur-clé de l'énergie

La Compagnie nationale libyenne du pétrole milite pour plus d'investissements publics dans le secteur énergétique. Selon le président de la NOC, Mustafa Sanalla, le groupe est parvenu à atteindre des niveaux de productions élevés avec peu de financement.

"Les conditions n'étaient pas idéales durant l'année 2020-2021. Nous savons tous que la situation était critique et que nous n'avons pas obtenu les budgets nécessaires pour cette année-là, et nous avons commencé l'année 2021 avec des dettes importantes atteignant 2.953.941.000 dinars libyens" souligne-t-il.

Après des périodes de fortes baisses, la production est remontée actuellement à 1,2 million de barils par jour contre 1,5 à 1,6 million avant 2011. La NOC a annoncé des recettes nettes d'exportations record, de plus de 21,5 milliards de dollars pour 2021.

Ces dernières années, l'activité économique du pays, très dépendante de la rente pétrolière, a été l'otage des divisions entre les camps rivaux de l'Est et de l'Ouest. Certaines installations ont été totalement détruites lors des conflits, en plus de diverses attaques ou de blocus par des groupes armés ayant des revendications salariales ou sociales.