Afrique du Sud : le marché lucratif des vers mopane

En Afrique du Sud, les vers mopane constituent un élément de base de l'alimentation dans les zones rurales et sont considérés comme un mets délicat.

Une étude menée en 2021 par l'Université de KwaZulu-Natal sur le rôle des insectes comestibles dans les zones rurales indique que la vente de vers de terre génère un revenu d'environ 39 à 59 millions de dollars US par an en Afrique du Sud. Phuthi Kabasa, entrepreneuse basée à Pretoria et connue sous le nom de "Mopane Queen", affirme que la demande pour cet insecte comestible est en augmentation : "Au fur et à mesure que le temps passe, des gens nous appellent du Royaume-Uni et des États-Unis parce que, de ce côté-là du monde, la tendance est à l'abandon de la consommation de bétail comme le bœuf et les chèvres. Beaucoup de nos consommateurs sont très soucieux de l'environnement".

Les lois sur l'alimentation, telles que la loi sur la sécurité des viandes en Afrique du Sud, n'ont pas encore testé et approuvé les insectes comestibles pour la consommation humaine. Selon les chercheurs, c'est peut-être la raison pour laquelle les insectes comestibles ne sont pas inclus dans les stratégies de développement économique.

"Même si on ne trouve pas vraiment nos insectes dans les magasins, le marché est là. C'est positif que les gouvernements s'orientent vers les insectes comestibles." a ajoutéPhuthi Kabasa.

Les insectes comestibles sont collectés dans la nature et leur disponibilité est affectée par le changement climatique. Entrepreneur à temps partiel, Humbelani Munaka Mbobvu achète des vers mopane auprès de grands commerçants et les vend à 2 dollars américains le paquet : "Quand j'ai commencé, je vendais plus de 100 paquets par semaine. Comme je ne travaillais pas beaucoup, je pouvais livrer ceux qui en voulaient. Maintenant que j'ai repris le travail, c'est un peu difficile de faire les livraisons et d'envoyer les coursiers. Parfois, le client vous appelle et vous dit qu'il a besoin de vers mopane maintenant !".

L'étude sur les insectes comestibles réalisée par l'Université de KwaZulu-Natal montre que le marché des insectes comestibles comme les vers mopane dans la région de l'Afrique australe devrait dépasser 270 millions de dollars US d'ici 2024.

Cependant, pour voir la croissance du marché sud-africain, les analystes alimentaires disent que les insectes comestibles devraient être inclus dans les politiques alimentaires et être prioritaires pour la sécurité alimentaire.