RDC : les troupes alliées FARDC-UPDF enchaînent les victoires

Les armées congolaise et ougandaise, engagées dans des opérations conjointes contre les Forces démocratiques alliées effectuent une série de frappes de missiles aériens sur les positions des (ADF) dans le parc national des Virunga, dans l'est de la RDC. Ce parc est célèbre pour ses gorilles de montagne et ses paysages grandioses, mais il est aussi devenu un repère de groupes armés.

Le Nord-Kivu et l'Ituri sont depuis début mai sous état de siège, une mesure exceptionnelle qui a donné pleins pouvoirs aux militaires mais qui n'a pas permis jusqu'à présent de stopper les exactions des groupes armés. L'arrivée des troupes FARDC-UPDF engagées sur le terrain depuis le 30 novembre a été bien accueillie par la population.

Le groupe de ADF est accusé de milliers de meurtres dans la province du Nord-Kivu et de récents attentats à la bombe en Ouganda.

Notre série de bombardement continue dans le territoire de Béni. Et, aujourd’hui nous venons de bombarder plusieurs bastions ennemi. Nous les avons surpris à 12h pile à l’heure de leur prière, nous sommes sûr et certain que le Congo remporte la victoire a expliqué le capitaine Antony Mualushayi, porte-parole des FARDC.

Dans cette série de victoire des forces alliées, l'un des fondateurs des (ADF) a été arrêté mardi dans l'est de la République démocratique du Congo, hors de la zone où les armées congolaise et ougandaise mènent des opérations.