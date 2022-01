Mozambique : le président sud-africain dresse un bilan positif de la SAMIM

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a salué mardi, lors d'un sommet des pays d'Afrique australe au Malawi, des progrès significatifs dans la lutte contre les violences djihadistes dans le nord-est du Mozambique depuis l'intervention de troupes régionales.

"Depuis le déploiement de la SAMIM au Mozambique, des progrès significatifs ont été réalisés. La situation sécuritaire à Cabo Delgado s'améliore s'est-il félicité.

La Communauté de développement d'Afrique australe (SADC), qui regroupe 16 Etats, a envoyé en juillet-août au moins 3 000 soldats en soutien à l'armée mozambicaine, une force dont le mandat a été récemment prolongé indéfiniment.

"Je souhaite présenter nos plus sincères condoléances aux gouvernements du Botswana, du Lesotho, du Mozambique, de la République-Unie de Tanzanie et de mon propre pays, l'Afrique du Sud ajoute-il. Plusieurs soldats ont perdu la vie au cours des combats. La province du Cabo Delgado était en proie, depuis plus de quatre ans, à des attaques par des groupes armés qui ont fait allégeance au groupe Etat islamique.

Le président sud-africain, chef du pole sécuritaire de la SADC promet d'en finir avec le terrorisme

"On ne peut pas permettre au terrorisme de continuer à prospérer dans n'importe quelle partie de notre région, car sa présence annule essentiellement la stabilité et les progrès que la SADC a réalisés en quatre décennies d'existence" a-t-il lancé au sommet de Lilongwe.

Depuis le déploiement de la SADC, la situation sécuritaire s'est améliorée et plusieurs réfugiés ont peu regagner leur région.