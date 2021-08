COvid-19 : la SADC appelle à l'inclusion vaccinale

L’inclusion vaccinale, c’est ce que demande le nouveau président de la communauté de développement d’Afrique australe. Larus Chakwera, a dénoncé mardi à Lilongwe, la capitale de son pays lors de l’ouverture du sommet des chefs d’Etat de l’organisation régionale, les inégalités en matière d’accès aux vaccins contre le coronavirus.

Alors que des pays occidentaux vantent des taux de couverture vaccinale considérables, les pays africains peinent à immuniser leurs populations en raison notamment de l’absence de vaccins. Un fossé jugé anachronique par le président du Malawi.

"Les inégalités et les disparités que nous constatons dans la distribution et la production des vaccins Covid-19 sont symptomatiques d'un vieux cadre géopolitique qui ne fonctionne plus, qui n'est plus durable et n'est plus acceptable.", a déclaré Larus Chakwera, le nouveau président de la SADC.

Et d’ajouter, " le temps est venu pour nous d'insister sur le fait qu'un vaccin qui préserve et soutient le droit fondamental à la vie d'une personne appartient à toutes les nations, peu importe qui l'a découvert."

Seule l’Egypte produit à l’heure actuelle des vaccins contre le coronavirus sur le continent. Il s’agit du vaccin chinois Sinovac. L’Afrique du Sud devrait emboîter le pas au Caire avec la production annoncée du vaccin Pfzifer-BioNtech à travers le groupe sud-africain Biovac. Au moins 100 millions de doses seront mises en flacons par an dans ce pays.