Vers une fusion Kenya Airways-South African Airways [Business Africa]

Les compagnies nationales du Kenya et de l'Afrique du Sud vont s'associer pour former une nouvelle compagnie aérienne, dont le lancement est prévu en 2023.

Le président kényan Uhuru Kenyatta l'a annoncé lors de son discours du Nouvel An. Les deux compagnies aériennes vont associer leurs opérations pour former "une compagnie aérienne panafricaine".

Cet accord entre Kenya Airways et South African Airways aurait été conclu lors de la visite de deux jours du chef d'État kényan en Afrique du Sud, à la fin du mois dernier. Les deux compagnies aériennes déficitaires dépendent actuellement d'injections de fonds provenant des caisses de l'État pour rester à flot.

Pertes financières

Kenya Airways a subi de lourdes pertes financières depuis que la crise du coronavirus a bouleversé le transport aérien mondial. Elle a enregistré des pertes de plus de 300 millions de dollars en 2020, et de plus de 100 millions de dollars au premier semestre 2021.

South African Airways, pour sa part, a repris ses activités le 23 septembre 2021 après une interruption d'un an. Depuis 2008, la compagnie aérienne avait accumulé près d'un milliard de dollars de pertes.

Si cette fusion se concrétise, la nouvelle compagnie rivalisera avec Ethiopian Airlines, le plus grand et le seul transporteur rentable du continent.