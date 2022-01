Premier scandale sanitaire sur la CAN

La CAN n'a pas encore commencé que déjà les polémiques autour de la Covid-19 se multiplient. Samedi, c'est le Burkina Faso qui a été frappé par cinq tests positifs, leur sélectionneur Kamou Malo et quatre joueurs dont la star Edmond Tapsoba.

Le capitaine des Etalons, Bertrand Traoré, ne décolérait pas en conférence de presse. Comme lui, ses équipiers ont l'impression d'être tombé dans un piège.

"Nous attendions le service qui devait s'occuper de nos tests PCR. Nous avons attendu toute la journée, explique le joueur d'Aston Villa. Au début c'était le matin que nous devions passer ces tests, puis cela a été reporté à l'après-midi. Finalement c'est dans la nuit que nous avons fait les tests et ce n'était pas des tests PCR, c'était des tests antigéniques. __Ce matin, on nous a dit que certains joueurs sont positifs et qu'ils ne peuvent donc pas participer au match de demain. C'est un scandale ! C'est inacceptable pour nous."

"Nous avons quatre à cinq cas de Covid, surtout des joueurs cadres, on ne va pas citer de noms", a expliqué Firmin Sanou, précisant qu'il remplaçait pour la conférence de presse d'avant-match son entraîneur en chef, Kamou Malo, car celui-ci était également positif.

Parmi la délégation des journalistes burkinabè, circulaient les noms de Saidou Simporé, Dango Ouattara, Oula Abass Traoré, Edmond Tapsoba et Gustavo Sangaré comme joueurs testés positifs vendredi.

"A l'avant-veille du match, cela remet tout en cause, mais on a confiance dans les joueurs qui vont les remplacer", a assuré Firmin Sanou.

L'adjoint a également contesté la méthode et pointé un flou dans l'organisation, expliquant que deux équipes médicales différentes étaient venues tester la délégation burkinabè.

"On peut refaire des tests de nos joueurs positifs"

"Hier matin (vendredi) une équipe médicale s'est pointée à notre hôtel pour des tests, quand on a cherché à comprendre qui les avait envoyés, la CAF (Confédération africaine de football) nous a dit clairement que ce n'était pas eux qui les avaient envoyés à l'équipe, nous avons refusé des faire les tests", a raconté l'entraîneur adjoint.

"Une équipe est arrivée à 22h, apparemment celle de la CAF. On a réalisé les tests qui nous informent de 4 à 5 cas de Covid. Je dis 4 ou 5 car ils disent que notre premier joueur testé n'a pas réalisé le test...", a-t-il poursuivi.

L'équipe burkinabè compte demander une contre-expertise, a assuré Sanou.

"On peut refaire des tests de nos joueurs positifs", a proposé Bertrand Traoré.