Congo-Cameroun : quelles solutions durables au conflit hommes-éléphants ?

Dévastation de cultures, attaques contre les humains… Au Congo-Brazzaville et au Cameroun comme dans bien de pays du Bassin du Congo, la cohabitation entre humains et éléphants est tout sauf une coexistence pacifique. ONG et pouvoirs publics désormais vend debout à la recherche des solutions efficaces, mais surtout durables.

Au Cameroun, le problème se pose dans les localités de Campo, dans le sud du pays frontalier de la Guinée équatoriale et Messok-Ngoyla à l’Est. Ces zones sont considérées ces dernières années comme des épicentres de cette coexistence conflictuelle entre l’homme et les bêtes sauvages.

En cause, les animaux des Parcs Nationaux de Campo Ma’an et de Nki qui abandonnent leurs espaces naturels pour pénétrer dans les villages à la recherche de la nourriture en détruisant champs et plantations et s’attaquent même parfois aux Hommes.

Parmi les animaux mis en cause, les éléphants, les rongeurs dont les hérissons et les primates parmi lesquels les gorilles et les guenons. Comme si les feuilles et les fruits sauvages ne suffisaient pas, ces animaux pour répondre à leurs besoins colossaux en nourriture, s’attaquent aux cultures des humains : bananiers, maniocs, cacaoyers, pistaches,….Toutes les cultures ou presque finissent désormais dans leurs volumineux estomacs.

Plusieurs facteurs sont évoqués. Le cas de l’augmentation de la population d’animaux, résultat d’une conservation « réussie », selon Nkouom Metchio Cyrus, conseiller municipal de Ngoyla et de la proximité avec les parcs. « Ce qui pousserait les animaux hors des limites des aires protégées pour aller ailleurs, notamment dans les plantations paysannes », rappelle l’élu local.

Congo-PNCD : Noé ou l’arche de la nouvelle assurance ?

Situation identique au Parc national Conkouati-Douli (PNCD), dans le département du Kouilou, à l’extrême sud-ouest du Congo-Brazzaville.

Ici, les quelque 30 villages des districts de Madingo-Kayes et de Nzambi éprouvent toutes les peines du monde à cohabiter avec les animaux sauvages dont les éléphants. D’une population estimée à près de 1 000 individus, les pachydermes font des incursions dans des milieux humains en ravageant leurs exploitations agricoles.

Des attaques contre les humains sont aussi signalées, comme l’accident enregistré en août dernier au village Sialivakou (district de Nzambi) où une femelle éléphant a éventré le chasseur Ngoma-Loemba. D’autres attaques ont coûté la vie à des humains.

Mais les lignes semblent bouger. Notamment grâce aux zones agricoles protégées (ZAP). Initiée par l’ONG française Noé, le programme consiste à regrouper des ménages au sein d’un périmètre protégé par une barrière électrique. La première expérience a été lancée en décembre dernier.

« Pour l’instant, les champs de cette ZAP sont épargnés, puisque les éléphants ne pénètrent plus dans cet espace », se félicite Alphonse Makosso, secrétaire général de cette localité côtière. Et Noé entend étendre l’expérience à d’autres villages « surtout si elle continue de produire ces résultats positifs », promet Modeste Makani, responsable en charge du développement communautaire au sein de l’ONG installée en 2021 après le départ trois ans auparavant, de l’américaine WCS.

Congo-Odzala-Kokoua : l’expérience la mieux partagée en Afrique centrale

Au Parc national Odzala-Kokoua, l’expérience des barrières électriques à travers le projet « Elanga » mis en œuvre par l’ONG américaine Wildlife conservation society (WCS) commence déjà à produire des résultats encourageants. Au village Bomassa par exemple, 59 familles jouissent désormais de cette forteresse anti éléphants. « Avant, on souffrait pour nos plantations qui étaient souvent dévastées par les éléphants. Avec l’arrivée du projet Elanga, aujourd’hui dans le village Bomassa nous avons en permanence le manioc, les arachides, la banane et bien d’autre arbres fruitiers…», se félicite Louise Ngouengué, la soixantaine accomplie, mère de famille.

L’initiative de Bomassa a été reprise dans d’autres localités du Parc telles que Ntokou- Pikounda. Au niveau de la sous-région de l’Afrique centrale, lors de la réunion des trois aires protégées de Lobeké au Cameroun, Dzanga-Sangha en Centrafrique et Nouabale Ndoki au Congo, tenue du 7 au 11 juin 2022 à Bayanga (RCA), il a été recommandé que l’expérience de Bomassa devrait être documentée et ensuite partagée aux autres aires protégées afin qu’elles aussi de leur côté voient comment elles pouvaient, selon leur contexte l’appliquer.

Déjà au niveau du TRI-National la Sangha (TNS), le processus est en cours. « Nous recevons toujours des appels et mails des amis de Djanga-Sangha avec lesquels on partage les informations sur le modèle de Bomassa, sur le design que nous développons ici. Nous recevons beaucoup des appels et des messages », explique Cisquet.

Ce travail a été réalisé avec l’appui de Rainforest Journalism Fund en partenariat avec Pulitzer Center.