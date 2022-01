CAN 2021 : les Lions Indomptables sont prêts

Les Lions Indomptables ont pris possession du stade Olembe de Yaoundé. C'est dans cette enceinte qu'ils défieront le Burkina Faso en ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations.

Devant son public qui pourra occuper 80 % des tribunes, le Cameroun devra tout de suite hausser son niveau de jeu contre l'adversaire le plus redoutable du groupe A.

L'entraîneur Toni Conceiçao pourra s'appuyer sur ses joueurs clés notamment en attaque avec le trio Toko Ekambi-Choupo Mouting-Vincent Aboubakar.

Ce dernier, héros du sacre de 2017 et désormais capitaine, appelle à la méfiance :

"Si nous nous donnons à fond et faisons le nécessaire, je pense que nous gagnerons le match. Aucun match n'est facile contre les équipes africaines, rappelle le buteur d'Al Nassr en Arabie Saoudite. Toutes les équipes africaines ont atteint un certain niveau. Nous devons donner le meilleur de nous-mêmes, être unis et être vraiment, vraiment ambitieux pour pouvoir gagner les matchs."

Du côté des Etalons, si la colère gronde après 5 cas de covid découverts samedi dans des circonstances douteuses, le sélectionneur adjoint Firmin Sanou réaffirme les ambitions burkinabées.

"Nous allons prendre les choses match par match. Sortir des phases de groupes, c'est le premier objectif. À partir de là, nous verrons ce que nous devons faire. Le premier objectif est de sortir de la phase de groupes. L'objectif final est d'essayer de faire mieux qu'en 2013 (le Burkina avait perdu en finale contre le Nigeria (0-1)), c'est-à-dire de gagner la coupe, sans être trop présomptueux."

La seconde rencontre de cette première journée opposera les faibles Ethiopiens aux requins du Cap-Vert, potentiels troubles-fête de la poule, toujours à Yaoundé.