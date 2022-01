Brésil : fête de l’Épiphanie sur de la musique afro-brésilienne

Dans la favela de Morro Da Formiga, on fête les Rois Mages pour l’Épiphanie. Lors de cette célébration religieuse, les habitants revêtent des costumes colorés, et défilent sur de la musique afro-brésilienne, teintée de symboles catholiques.

Après avoir été annulée en 2020 à cause de la flambée des cas de Covid-19 au Brésil, la célébration est maintenue avec certaines mesures sanitaires.

"Après Noël et le Nouvel An, on peut voir que la pandémie se développe à nouveau, mais aujourd'hui, jour des Rois Mages, on devait célébrer cette tradition pour le jour de l'épiphanie", explique Claudio de Jesus. "On prend toutes les mesures de sécurité, on l'a toujours fait, mais aujourd'hui encore plus, avec le gel hydroalcoolique et les masques".

Depuis près de 80 ans, le groupe de Folia de Reis, transmet cette tradition aux plus jeunes. La fête est placée sous le signe du dévouement, de la solidarité, et de la discipline.

"Quand j'ai perdu mon père, l'une des meilleures choses qui me soit arrivé a été de rejoindre le groupe. Ça m'a aidée dans un moment difficile de ma vie", continue Francis Roberta Neves. "Je les remercie pour beaucoup de bonnes choses qui sont arrivées dans ma vie."

La fête catholique de l'épiphanie est célébrée chaque 6 janvier. Elle marque le voyage des trois Rois Mages, Gaspard, Melchior et Balthazar vers l'enfant Jésus.