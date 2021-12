Afrique du Sud : décès de Desmond Tutu, figure de l'anti-apartheid

L’archevêque émérite sud-africain est décédé ce dimanche, il avait 90 ans. C’est, le président sud-africain qui a annoncé la mort de cette icône de la lutte contre apartheid.

Une disparition qui symbolise, un nouveau chapitre de deuil dans l'adieu de notre nation à une génération de Sud-Africains exceptionnels qui nous ont légué une Afrique du Sud libérée, a souligné Cyril Ramaphosa.

Une liberté dont le point de départ aura été la fin de la politique de la ségrégation raciale. Et l’arrivée au pouvoir du premier président noir de l’histoire du pays Nelson Mandela. Desmond Tutu a aussi joué sa partition dans l’avènement de cette nouvelle ère dans son pays.

Un engagement qui sera couronné par le prix Nobel de la paix reçu en 1984.

The Arch, comme il était surnommé par les Sud-Africains, a œuvré aussi à la réconciliation de l’Afrique du Sud, en présidant la commission vérité et réconciliation chargée d'enquêter sur les crimes commis sous l'apartheid. Bourreaux et donneurs d'ordre qui le souhaitent y avouent leurs crimes. En échange, d’une amnistie. Fait inédit.

Le président sud-africain a salué dimanche, " Un homme d'une intelligence extraordinaire, intègre et invincible contre les forces de l'apartheid, il était aussi tendre et vulnérable dans sa compassion pour ceux qui avaient souffert de l'oppression, de l'injustice et de la violence sous l'apartheid, et pour les opprimés et pour les oppresseurs du monde entier".