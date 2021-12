Bénin : des footballeuses en quête de statut professionnel

Devenir joueuse professionnelle, c’est le rêve d’Yvette Saizonou. La Béninoise évolue au sein de l’UMSA, une équipe de football féminin de Cotonou.

À 17 ans, elle peut déjà compter sur ses qualités techniques. Reste à y ajouter une dose de motivation pour matérialiser cette ambition et surtout, atteindre un jour le niveau de ses idoles.

" Je voulais jouer au football parce que lorsque je vois d'autres joueurs à la télévision, je veux jouer et être professionnelle comme eux. Des joueuses comme Asisat Oshoela, Marta, Marie-Antoinette Katoto, je veux être comme elles et jouer dans un club européen. Je veux aussi rendre mon pays fier en jouant comme elles’’, explique-t-elle.

A l’image d’Yvette, plusieurs autres béninoises rêvent de jouer dans des grands clubs. Pour y parvenir, outre la volonté personnelle, elles attendent un coup de fouet des pouvoirs publics. Mais le football féminin semble encore loin des préoccupations des décideurs dans le pays.

"Quand je prends l'exemple du Bénin, on ne faisait pas trop attention aux filles comme pour les garçons, mais je pense qu'avec le gouvernement actuel tout va bien. Je voudrais que le football féminin soit considéré comme celui des hommes. Que l'on investisse pour que dans les autres pays, on puisse reconnaître le Bénin et son football féminin.’’, constate d’Yvette Saizonou.

Ces femmes peuvent compter sur le soutien de leur coach. " Quand elles voient les filles jouer en Ligue des Champions, gagner des matchs et jouer des championnats sont désormais leurs objectifs, leurs rêves. C'est ce qui les pousse à se concentrer et à donner le meilleur d'elles-mêmes.", explique Louis Bonou, coach de l’UMSA.

Le salut viendra peut-être des opportunités comme le projet Miokpehou, qui a été créé dans le but de permettre aux jeunes femmes d'améliorer leur football et tirer, pourquoi pas leur épingle du jeu grâce au ballon rond. Le Bénin a également signé un partenariat avec la FIFA qui a permis de créer un tournoi scolaire dans la région. Récemment, 12 équipes féminines béninoises ont participé à un événement au Ghana.