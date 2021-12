RDC : l'armée installe ses quartiers dans le parc des Virunga

Un QG provisoire des Forces armées de la RDC et de l'Ouganda a été installé au cœur du parc des Virunga, connu pour être le foyer des gorilles des montagnes mais aussi une cachette pour les groupes armés qui sévissent depuis un quart de siècle dans l'est de la République démocratique du Congo.

Les troupes au sol sont menées par deux généraux, l'ougandais Kayanja Muhanga et le Congolais Bertin Mputela.

L'intervention déclenchée le 30 novembre par l'aviation et l'artillerie ougandaise contre les bases des rebelles ADF est sa troisième semaine. L'armée ougandaise a affirmé en début de semaine que trois positions ennemies avaient été ciblées par des frappes aériennes. Pour réussir cette mission conjointe, l'armée compte sur la participation de la population.

Depuis le début de l'opération , 34 terroristes ont été capturés, et 31 otages libérés. Le nord de la province du Nord-Kivu et le Sud de l'Ituri sous état de siège sont régulièrement passés au peigne fin par les armées et selon les généraux sur le terrain, les opérations avancent extrêmement bien.