Côte d'Ivoire : reprise du dialogue avec l'opposition

Reprise du dialogue entre le gouvernement ivoirien et l'opposition. Le Premier ministre Patrick Archi a rétabli le contact, en conviant 21 formations politiques pour discuter. Ensemble, elles doivent faire parvenir au gouvernement les termes de références à débattre dès la semaine prochaine. Le chef du gouvernement a souhaité profiter du climat apaisé, détaché des ambitions électorales, pour reprendre ce dialogue avec l'opposition.

"Les temps de crise sont passés, les Ivoiriens regardent vers l'avenir et le développement", a déclaré Patrick Archi. "Et le cadre de nos échanges doit s'inscrire dans cette nouvelle réalité nationale et dans cette nouvelle dynamique positive pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens."

Grands absents, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo étaient représentés pour l'occasion.

"Et nous serons là mardi avec nos propositions et notre contribution pour une paix durable dans ce pays", explique Georges Armand Ouégnin, membre du parti de Laurent Gbagbo.

"Notre espoir est que ce dialogue permette à cette classe politique de s'entendre sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire", ajoute Pascal Affi N'Guessan, le président du FPI.

Il y a deux ans, le PDCI et le PPA-CI avaient refusé de participer au dialogue avec le gouvernement.