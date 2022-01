La Côte d'Ivoire lance un plan d'aides sociales pour la jeunesse

La Côte d’Ivoire met en place un programme d’aides sociales dédié aux jeunes de ses régions frontalières du Mali et du Burkina Faso.

Ce vaste plan annoncé par le Premier ministre ivoirien Patrick Achi vise à proposer une alternative à ces jeunes qui sont souvent la cible des groupes djihadistes qui tentent de les recruter.

Le chef du gouvernement s’est rendu à Tougbo samedi, une localité du nord du pays proche de la frontière burkinabè.

"Nous savons tous que la cause profonde de la plupart des crises et de l'instabilité dans notre sous-continent est l'oisiveté, dont quelqu'un a dit qu'elle est la mère de tous les vices. Elle pousse certains jeunes désespérés - attirés par le mirage des gains faciles - à poser des actes déstabilisants."

"Ces actes que nous mettons en œuvre permettront, aujourd'hui et dans les mois à venir, à tous ces jeunes et à toutes ces femmes de se construire une vie décente et un bien-être en ayant accès aux biens sociaux de base et à une insertion durable dans la vie professionnelle." a déclaré le Premier ministre ivoirien.

Le Premier ministre ivoirien a précisé que ce plan social financera notamment des contrats de main d'œuvre dans des travaux publics, de l'apprentissage et encouragera le développement d'activités génératrices de revenus.

19000 jeunes de six régions du pays sont concernés par ce programme dont le coût s'élève à 8.6 milliards de franc CFA. Il sera financé par l’état à 75% et à 25% via un contrat de désendettement et de développement conclu avec l'Agence française de développement.