Cameroun : passe sanitaire obligatoire pour assister à la CAN 2021

Les supporteurs devront être entièrement vaccinés contre la Covid-19 et présenter un test négatif pour assister aux matches de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football au Cameroun (9 janvier - 6 février), ont annoncé jeudi le gouvernement et la Confédération africaine de football (CAF).

Cette annonce survient alors que se répand la rumeur insistante d'une annulation ou d'un nouveau report de la compétition phare du football sur le continent. "Les supporters ne pourront accéder aux stades (...) que s'ils sont entièrement vaccinés et présentent un test PCR négatif de moins de 72 heures ou un TDR antigénique négatif de moins de 24 heures", expliquent le Cameroun et la CAF dans un communiqué.

Le communiqué a été publié à l'issue d'une rencontre entre les ministres camerounais de la Santé, Manaouda Malachie, des Sports, Narcisse Mouelle Kombi, le secrétaire général de la CAF Véron Mosengo-Omba et la première vice-présidente de la fédération camerounaise de football (Fécafoot), Céline Eko Mendomo.

"Malgré ce défi supplémentaire que constitue cette pandémie, notre CAN doit maintenant se jouer. Sa cérémonie solennelle d'ouverture est prévue le 9 janvier 2022 au Complexe sportif d'Olembe" à Yaoundé, précisent-ils dans le communiqué.

Protocole sanitaire

Lundi, l'Association européenne des clubs (ECA) avait menacé de ne pas libérer les joueurs internationaux pour la CAN, s'inquiétant du protocole sanitaire de l'épreuve sur fond de pandémie. Elle avait notamment invoqué l'absence à ce stade de "protocole médical et opérationnel adapté pour le tournoi".

L'ECA pointait surtout le risque d'une absence des internationaux plus longue que la période de mise à disposition prévue, en raison des "quarantaines et restrictions de déplacement" liées notamment à l'émergence du variant Omicron du coronavirus.

Rumeurs d'annulation

L'envoi de ce courrier de l'ECA à la FIFA intervient alors que s'accumulent les rumeurs autour d'une éventuelle annulation de la CAN, ou bien d'un nouveau report du tournoi, initialement programmé en 2021 mais repoussé d'un an en raison de la pandémie. Interrogé par l'AFP, un haut dirigeant de la Fécafoot avait qualifié lundi ces spéculations de "fake news".