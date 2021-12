L'Américaine Simone Biles athlète de l'année 2021 du Time Magazine

L’américaine Simone Biles nommée athlète de l'année 2021 par le Time.

Comme chaque année au mois de décembre, la rédaction du magazine hebdomadaire américain a décerné l’une de ses distinctions à la personnalité sportive de l’année.

Simone Biles emporte donc le titre sportif 2021 et pour cause. L’athlète la plus décorée au monde a su en plus de ses prouesses techniques, mettre en avant l’importance de penser à son bien-être psychique autant que physique.

A 24 ans, la jeune femme a choisi, en août dernier, de privilégier sa santé mentale en se retirant de quatre finales d’épreuves aux Jeux Olympiques de Tokyo.

Un mois après, la gymnaste a pris part à une audience du sénat américain pour témoigner sur le scandale des abus sexuels commis par l’ancien médecin de l’équipe de gymnastique des États-Unis Larry Nasser.

Elle et des centaines d’athlètes ont acccusé le FBI, USA Gymnastics et le Comité olympique et paralympique américain de ne pas avoir réussi à mettre fin à ces abus.

Simone Biles a su user de son statut de meilleure gymnaste au monde pour mettre sur le devant de la scène sportive les conversations sur la santé mentale. Elle démontre qu’il n’y a pas de scandale médiatique tant que l’on reste honnête et authentique.