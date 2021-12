Nigeria : le village de Noël d'Abuja attire les foules

À quelques semaines de la fin d'année, le village de Noël d'Abuja, a attiré des Nigérians de tout âge pour ses illuminations. Au programme, différentes célébrations, dont des danses traditionnelles et de nombreux stands de jeux. Après plus d'un an de restrictions liées à la pandémie de coronavirus, les habitants sont ravis de célébrer à nouveau.

"C'est vraiment bien d'avoir des célébrations de Noël où nous pouvons sortir et faire la fête", commente Mourine Faith.

"C'est bon d'être ici pour prendre une bouffée d'air frais, vous savez avec la pandémie de l'année dernière, le confinement et maintenant nous n'avons plus cette restriction", continue David Oga. "C'est un bon moment pour venir avec les enfants, juste pour s'amuser".

De nombreux spectacles de danse ont eu lieu pour l'occasion. Dont certaines animées par les communautés indiennes et mexicaines de la ville. Certaines mesures sanitaires restent en vigueur dans le marché, comme le port du masque et les gestes barrières.