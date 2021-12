Soudan du Sud : près de 70% du pays touché par des inondations

Au Soudan du Sud, des inondations ont touché près de 70 % du pays. Dans le camp de personnes déplacées de Bentiu, leur impact est directement ressenti. Après de fortes pluies, le nombre de personnes résidentes à significativement augmenté.

"Certaines femmes partent le matin pour pécher des poissons et les vendre afin d'avoir de la nourriture pour leur famille. Et elles se font piquer par des serpents et des insectes dangereux", explique Erika Choul.

Un patchwork de couleurs éclatantes attire l'œil lorsqu'on arrive à Bentiu. Mais la réalité ici est choquante car les inondations ont eu un impact sur les gens, la faune et la flore, et ont détruit tout espoir pour beaucoup. Lisez cette histoire bouleversante mais nécessaire.

"On pensait que depuis la signature de la paix, on allait rentrer pacifiquement si tout a été mis en œuvre", continue Beny Makon, le président adjoint du camp de déplacés de Bentiu.

"Mais avec la situation actuelle où l'inondation est arrivée, le nombre de personnes dans le camp a augmenté avec celles qui viennent de villages extérieurs. On a très peur. On ne pense pas partir d'ici cette année à cause de l'augmentation des inondations."

Le chef de la mission de l'ONU au Soudan du Sud s'est rendu sur place pour évaluer l'ampleur des dégâts et voir comment pallier la situation.

"Même au moment où nous parlons, l'eau continue de monter et ils disent maintenant que l'évaporation naturelle de l'eau prendra 15 ans. L'évaporation naturelle n'est donc pas une option. Nous allons devoir trouver un moyen de permettre aux gens de retourner à leur vie".

Au Nord du pays, on estime à 850 000 le nombre d'habitants touchés par ces inondations.