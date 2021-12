Angola : la grève des médecins continue

La grève continue pour les médecins angolais malgré la pandémie de Covid-19 a annoncé le Syndicat national des médecins dans un communiqué (SINMEA). Près de 3 000 soignants demandent de meilleures conditions de travail et dénonces le mauvais état des structures de santé publique. L'organisation réclame une amélioration des salaires et des indemnités, notamment pour les gardes et les astreintes.

Seuls les patients gravement malades continuent d'être soignés dans les services d'urgence, où la moitié du personnel permanent est présente, continue le communiqué.

Le syndicat a fixé un ultimatum d'un mois au gouvernement, pour trouver un accord sur leurs négociations.

Selon l'ordre des médecins, le pays comptait 5 200 blouses blanches en 2020. Depuis le début de la pandémie, plus de 65 000 cas de Covid-19 ont été déclaré. Avec l'apparition récente du variant Omicron, le pays a décidé de fermer ses frontières à l'Afrique du Sud, a la Namibie et au Mozambique. Le virus a déjà fait plus de 1 700 morts.