Éthiopie : une oasis émerge à Addis-Abeba grâce à une famille rastafari

Au cœur de la capitale éthiopienne, Addis-Abeba, se trouve un oasis de verdure caché.

Cette forêt est entretenue par un musicien de reggae, Yohaness Wubeshet, connu sous le nom de scène Ras Janny, et sa jeune famille : son épouse Jerusalem Hafteseged, surnommée Impératrice Jerusalem, et leurs enfants Azariah, 7 ans, Adriel, 4 ans, Azmon, 2 ans, et le bébé Angel, âgé de seulement six mois.

La famille a créé une pépinière où ils prennent soin de milliers d'arbres.

Le projet a commencé il y a 16 ans lorsque le père de l'Impératrice Jérusalem, Hafteseged Mengesha, a transformé un terrain de 5 000 mètres carrés en plantation, plantant 20 arbres.

Impératrice Jérusalem et sa famille poursuivent le projet de son père en plantant des plants, et la forêt compte désormais plus de 2 000 arbres, affirme-t-elle.

"Quand vous protégez le sol, c'est parce que l'homme est fait du sol. Nous mangeons du sol et nous retournons au sol. Donc, il faut garder la terre propre. C'est votre lieu de repos, pour toujours. Nous sommes du sol. Nous venons du sol. Nous mangeons du sol et nous retournons au sol", déclare Ras Janny.

Le couple affirme être devenu des défenseurs de l'environnement.

"Nous sommes comme des avocats pour les arbres. Si nous voyageons quelque part et voyons quelqu'un couper un arbre, nous demandons pourquoi. Pourquoi coupez-vous l'arbre ?", disent-ils.

Isak Dekebo, spécialiste en science des plantes, s'investit activement dans la verdissement des zones urbaines grâce à son travail pour les autorités locales.

Il affirme que les arbres peuvent contribuer à abaisser les températures en ville et à préserver le sol et l'eau.

"La présence de verdure régule considérablement la température, et même à une courte distance de un à dix mètres de cet endroit, on constate une différence notable. La qualité de l'air à l'intérieur et à l'extérieur est nettement différente", dit-il.

Le couple finance le projet eux-mêmes et passe du temps ici avec les enfants, prenant soin des arbres et chantant les bienfaits de la protection de la nature.

"La raison pour laquelle nous disons qu'il faut planter des arbres dans l'esprit, c'est que vous portez votre esprit partout où vous allez. Lorsque vous protégez l'environnement, l'environnement commence par votre esprit. Notre environnement commence par notre esprit. Donc, notre esprit devrait toujours penser à prendre soin des plantes et de l'environnement", explique Jerusalem.

Récemment, au moins 130 personnes sont décédées en Éthiopie, au Kenya et en Somalie à la suite de fortes pluies qui ont provoqué ce que les agences d'aide ont décrit comme des inondations ne se produisant qu'une fois tous les 100 ans.

Les scientifiques affirment que le changement climatique a aggravé les extrêmes météorologiques - de la chaleur à la sécheresse, aux inondations - partout dans le monde, y compris dans la corne de l'Afrique, où il y a quelques mois seulement, certaines parties de l'Éthiopie, du Kenya, de la Somalie et du Soudan du Sud ont connu la pire sécheresse depuis 40 ans à la suite de cinq saisons des pluies défaillantes.