La France ouvre ses archives sur la guerre d’Algérie avec 15 ans d'avance. L'annonce a été faite par la ministre de la Culture Roselyne Bachelot, en charge des archives du pays, deux jours après la visite du ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian à Alger.

Pour le gouvernement français, l'ouverture de ces archives judiciaires va permettre de "regarder la vérité en face" sur les enquêtes de polices effectuées entre 1954 et 1962, et ainsi mettre fin aux spéculations et les fausses déclarations relatives à cette période.

Une décision avec des conséquences pour le pays, notamment devoir faire face à la possible confirmation d'actes de tortures commis par l'armée française en Algérie.

60 ans après la fin du conflit, les tensions sont encore présentes entre les deux pays. La France refuse encore de s'excuser auprès du peuple algérien.

En octobre, le chef de l'Etat français Emmanuel Macron avait accusé le "système politico-militaire" algérien d'entretenir une "rente mémorielle" autour de la guerre d'indépendance. Alger avait alors rappelé son ambassadeur à Paris et interdit le survol du pays aux avions militaires français.