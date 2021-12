Naomi Campbell valorise la mode nigériane à l'Expo 2020 de Dubaï

C'est à proximité de la plus haute tour du monde, le Burj Khalifa de Dubaï, que la top-modèle Naomi Campbell a présenté les tenues de différents créateurs lors d'un défilé consacré à la mode nigériane à l'Expo 2020 qui se tient aux Émirats arabes unis. Les organisateurs de l'événement à travers le thème connecter les esprits et créer l'avenir ont voulu promouvoir les créations innovantes des designers africains et nigérians.

"Je pense que cela donne de l'espoir aux jeunes et nouveaux designers et leur permet de voir qu'il y a un endroit où aller. Il existe une plateforme où ils peuvent commencer et atteindre leurs objectifs et réaliser leurs passions. J'ai donc le sentiment que c'est un grand centre pour les jeunes créateurs du continent et d'ailleurs qui peuvent venir et faire partie de ce salon année après année'' explique Naomi Campbell.

Naomi Campbell et plusieurs autres mannequins ont présenté les collections des plus célèbres, designers du Nigeria, Hudayya, Banke Kuku et Odio Mimonet. Le Nigeria a su tiré profit de sa journée à l'Expo 2020 de Dubaï grâce notamment à ce genre d'événements spéciaux, dont l'Arise Fashion Week. L'Afrique a son mot à dire dans le concert des Nations a assuré Nduka Obaigbena, directeur d'Arise media group.

"Nous voulons dire au monde que le temps de l'Afrique est venu, et nous sommes à New York, nous sommes à Paris, nous sommes à Londres, maintenant, nous sommes à Dubaï et l'exposition universelle est le lieu où il faut être . Nous produisons le meilleur travail créatif, nous produisons le meilleur de la créativité, et nous voulons de nouveaux marchés, et Dubaï est devenu un marché mondial qui touche l'est, l'ouest, le nord et le sud.L'heure de l'Afrique a sonné. Le monde devrait en prendre note et rejoindre le train".

L'événement a également été marqué par le lancement d'ArisePlay, un nouveau service de streaming du groupe Arise Media, qui présentera des films exclusifs de producteurs et de réalisateurs du monde entier.