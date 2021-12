Nigeria : manifestation après la mort de l'écolier Sylvester Oromoni

Plusieurs femmes ont manifesté mercredi à Lagos au Nigeria, pour exprimer leur dépit après la mort de Sylvester Oromoni, élevé du Collège Dowen de la localité.

La mort de cet écolier de 12 ans a une fois de plus mis en lumière les cas d'intimidation et de harcèlement vécus dans certaines écoles nigérianes.

Les manifestantes exigent des mesures de la part de l’État fédéré et des autorités policières.

" Nous voulons la justice pour Sylvester, nous sommes également surprises de savoir que les parents des étudiants du Dowen College permettent à leurs enfants de suivre les cours en ligne malgré cette situation.", a déclaré Olawumni Osode, une manifestante.

Les manifestantes contestent la thèse selon laquelle l’écolier serait décédé en jouant au football. Des hommages à la victime se multiplient

"Je suis venu ici pour allumer une bougie, prier et mener une enquête. J'ai frappé à la porte de l'école et quelqu'un est sorti. Je lui ai dit que c'était irresponsable de la part de l'école de mentir et de dire ce qui s'est passé’’, a expliqué Adebimpe ADEBANBO, une manifestante.

Sylvester Oromoni Junior, un élève du collège Dowen de Lagos, est mort dans des circonstances controversées le 30 novembre, quelques jours avant son 12e anniversaire.