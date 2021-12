Nigeria : un spectacle de danse en plein cœur de Lagos

Danses en plein air à Orowonshoki, dans ce quartier de Lagos, au Nigeria. Ici, les cours de danse dans les allées malfamées, attirent du beau monde. Cette effervescence a donné une autre image de ce bidonville réputé pour être un lieu ou sévit des délinquants.

Les organisateurs l'assurent, Orowonshoki a changé de visage, les différentes communautés qui se côtoient sur les pistes de danse vivent en harmonie. Derrière cette initiative, se cache un autre enjeu, celui d'alerter le gouvernement sur le manque d'eau, d'électricité et d'assainissement.

Nous avions besoin que les gens commencent à parler de ces choses et à partir de là, la situation a commencé à s'améliorer explique Sunday, fondateur de Slum Party.

Les corps, de ses danseurs véhiculent ces messages, qui trouvent écho auprès des autorités, comme la lutte contre la pollution plastique. Tout au long de l'année, ce collectif organise des ateliers de danse pour les enfants et des activités fitness pour les femmes. De plus en plus, les habitants se réapproprient leur quartier.