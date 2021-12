Gambie : Adama Barrow réélu président

En Gambie, Adama Barrow a été réélu président à l'issue du premier tour du scrutin qui l'a opposé à ses concurrents. 53 %, c'est le score réalisé par le président sortant, a rappelé la commission électorale devant la presse dimanche matin. Après l'annonce de ses résultats, plusieurs Gambiens ont pris d'assaut les rues dansant et célébrant la victoire de leur candidat, qui s'est engagé à répondre aux attentes de ses électeurs.

La célébration de la réélection Adama Barrow s'est prolongée jusqu'à tard dans la nuit. C'était l'ambiance dans la capitale Banjul, et ailleurs ou plusieurs brandissaient des gadgets à l'effigie du vainqueur des urnes. Tous ses Gambiens espèrent que le second mandat du président Barrow apportera une lueur d'espoir: "_Et Barrow développera à nouveau le pays, parce que Barrow construira de nouvelles routes, de nouveaux ponts, et le peuple gambien aura la paix, l'amour et l'harmonie. Il n'y a plus de dictature en Gambie" explique un supporter. _

Environ un des deux millions de Gambiens étaient appelés à choisir parmi six candidats, après un vote à un tour une forte participation a été enregistrée par la commission électorale, 87% des voix.

Cependant cette réélection du président Adama Barrow est contestée par l'opposition, qui dénonce des fraudes électorales. Le candidat arrivé deuxième Ousainou Darboe, et deux autres de ses concurrents ont promis de faire annuler les résultats de la commission.