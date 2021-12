Gambie : l'opposant Ousainou Darboe appelle au calme

La vérité des urnes ou la reprise du vote, c’est ce que demandent les partisans d’Ousainou Darboe arrivé deuxième lors de la présidentielle de samedi en Gambie avec un peu plus de 27 % des suffrages. Scrutin remporté par le président sortant Adama Barrow avec 53 %.

Alors que ses militants contestent les résultats de la commission électorale, l’opposant appelle au calme, craignant notamment les conséquences des troubles éventuels pour le pays, en proie déjà à une situation socio-économique difficile.

‘’ Cela me dérange beaucoup, si par votre conduite, vous troublez la paix. Et cela peut avoir des conséquences pour les touristes, ils auront peur, ils rentreront chez eux. Et cela conduira au licenciement de plusieurs jeunes qui sont employés dans le secteurs touristique. Et vous savez tout comme moi que le chômage des jeunes dans ce pays est l'un de nos plus grands défis. Nous ne voulons pas aggraver cette situation ", a-t-il souligné.

Mais Ousnainou Darboe n’exclut pas d’introduire un recours, en cas de fraudes avérées.

‘’ Après tout, nous recueillons les preuves, et à la fin de la journée, si nos avocats nous disent qu'il y a lieu de saisir la justice, nous le ferons. je peux vous le dire. Et je veux vous assurer que Baba n'a rien dit encore.’’, a promis l'opposant.

Dimanche, alors qu’il célébrait sa victoire, Adama Barrow avait de son appelé à la cohésion au-delà des divergences politiques.

Ernest Bai Koroma, chef d'une mission d'observation électorale de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), a appelé tous les candidats à "accepter le résultat de l'élection en toute bonne foi".

"Il n'y aura ni vainqueur ni perdant, mais un seul vainqueur, le peuple gambien", a-t-il déclaré dans son communiqué.