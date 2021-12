Kenya : au moins 23 corps repêchés dans une rivière après un accident

Au Kenya au moins 23 corps ont été repêchés dans la rivière Enziu après qu'un bus scolaire a été emporté par des crues soudaines.

Les passagers du bus qui a chaviré se rendaient dans la ville de Mwingi, à l'est du pays pour une cérémonie de mariage.

"Le véhicule est tombé dans la rivière par l'avant et ceux qui ont été sauvés s'accrochaient à la partie supérieure du véhicule. Nous avons ensuite plongé dans l'eau pour les secourir. Nous avons utilisé des cordes et des perches pour les sortir de l'eau " a précisé David Museau, témoin oculaire.

Le gouvernement est pointé du doigt par les familles éprouvés, car l'état des routes est en partie responsable du drame

"J'ai perdu environ 15 membres de ma famille, à cause de la négligence et du mauvais travail de nos de nos dirigeants." a déploré Joyous Mutua, un survivant.

Charité Ngilu, la gouverneur du comté de Kitui venu constaté les faits, a demandé aux conducteurs d'être plus prudents en traversant les rivières pendant la saison des pluies.

"Il y a plus de 23 corps qui ont déjà été récupéré. Nous avons d'autres corps dans le bus. on m'a dit que huit personnes ont été sauvées et aussi quatre enfants " a t-elle déclaré.

Les corps des victimes ont été transportés par avion vers les morgues de l'hôpital de niveau 4 de la ville de Mwingi et de Kyuso.

Les opérations de sauvetage sont toujours en cours et des efforts sont faits pour récupérer le bus dans la rivière.

Le vice-président William Ruto a présenté ses condoléances aux familles des victimes, exhortant les automobilistes à faire preuve d'une prudence accrue sur les routes du Kenya, où de nombreuses régions connaissent de fortes pluies.