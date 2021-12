Coupe arabe : l'Afrique du Nord frappe fort

Les nations nord-africaine ont régné sans partage sur la première journée de la Coupe Arabe. Au Qatar, elles sont plus que jamais favorites.

Tunisie-Mauritanie 5-1 :

Le duel a largement tourné en faveur des Aigles de Carthage. Tout s'est joué en fin de première mi-temps avec 4 buts inscrits au bout d'interminables arrêts de jeu. L'attaquant du Zamalek Seifeddine Jaziri s'offre un doublé tout comme Firas Ben Larbi, l'incontournable Youssef Msakni clôturant le show tunisien en toute fin de rencontre. Les Mourabitounes ont sauvé l'honneur par le vétéran Moulaye Bessam.

Algérie-Soudan 4-0 :

Autre match 100% africain et autre grand écart. Les Fennecs ont, comme leurs voisins tunisiens, étouffé leur adversaire en seulement une mi-temps. Un doublé du buteur en série Baghdad Bounedjah et deux buts signés Djamel Benlamri et El Arabi Soudani lancent idéalement les Algériens dans cette compétition.

Maroc-Palestine 4-0 :

Même sanction infligée aux Palestiniens par les Lions de l'Atlas. Les hommes d'Hussein Amoutta semblent partis sur les mêmes bases que lors du dernier CHAN. Mention spéciale au Rajaoui Abdelilah Hafidi, auteur d'un doublé. Son coéquipier en club, Mohammed Nahiri, avait ouvert le score d'une superbe frappe excentrée. Le capitaine Badr Banoun scellant le succès de son équipe en fin de match.

Egypte-Liban 1-0 :

Ce sont les Pharaons qui ont connu le démarrage le plus difficile. Opposés à d'accrocheurs libanais, les hommes de Carlos Queiroz ont dû attendre la 70e minute pour trouver la faille par Mohamed Afsha sur penalty. Il faudra régler la mire face au Soudan avant le choc contre l'Algérie mardi prochain.