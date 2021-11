Rwanda : la plateforme "Smart Class" révolutionne l'apprentissage en ligne

Abdurrahman Niyonizeye, 26 ans, était initialement un professeur particulier à temps partiel.

Après avoir remarqué à quel point les cours à domicile sont coûteux au Rwanda, il a inventé une plateforme d'apprentissage en ligne connue sous le nom de Smart Class Rwanda qui sert actuellement un large éventail d'élèves du secondaire dans tout le pays.

Cette plateforme, qui a connu son apogée lors du confinement lié à la pandémie de Covid-19, a permis aux élèves d'avoir un accès égal à des enseignants qualifiés et de mettre en relation des élèves de tout le pays pour échanger des connaissances.

"J'ai réalisé que tant d'étudiants n'étudiaient pas au maximum de leur potentiel. Parce qu'ils n'ont pas été admis dans une excellente école ou parce qu'ils n'ont pas reçu tout le matériel pédagogique à leur disposition pour les aider à exceller. C'est pourquoi nous avons eu l'idée de Smart Class, où nous apportons tout le matériel pédagogique, tous les points, tous les aspects clés qui peuvent aider quelqu'un à obtenir d'excellents résultats dans ses études et ses examens nationaux en ligne, juste pour réduire le coût d'une éducation de qualité, et pour apporter cette éducation de qualité partout et à tout moment." a expliquéAbdulrahman Niyonizeye, fondateur de Smart Class Rwanda.

Les élèves et les enseignants utilisent cette plateforme d'apprentissage en ligne pour partager des notes et interagir avec d'autres élèves et enseignants, ce qui a amélioré l'expérience globale d'apprentissage en ligne et augmenté la qualité de l'éducation au Rwanda.

Les enseignants affirment que le seul défi auquel ils sont actuellement confrontés est le manque d'accessibilité des étudiants à un nombre suffisant de gadgets électroniques. Cependant, les étudiants qui n'ont pas d'ordinateur peuvent toujours utiliser leurs smartphones pour accéder à la plateforme.

"Tous les étudiants n'ont pas d'ordinateur à la maison, mais les responsables de la plateforme ont réussi à collaborer avec MTN Rwanda et ils peuvent utiliser des smartphones." a déclaré Patrick Muneza, vice-directeur de Glory Academy.

_"Il se peut que vos professeurs n'aient pas assez d'informations sur un sujet spécifique dans ce que vous étudiez ou ce que vous faites en classe, vous pouvez trouver d'autres écoles qui peuvent vous aider pour cela, selon le cours que vous suivez. Obtenir un livre, des livres d'étudiants, la plupart du temps en version électronique, c'est très difficile pour un étudiant au lycée, donc avec la classe intelligente, il est possible d'obtenir ces livres d'étudiants qui peuvent nous aider à lire et à nous préparer, par exemple moi, je me prépare pour l'examen national." a expliqué _Michel Nkurunziza, étudiant de la Glory Academy.

Plus de 12 000 élèves du secondaire ici au Rwanda se sont déjà inscrits sur la plateforme Smart Class Rwanda. Les étudiants ne paient que 3000 Rwf par trimestre pour les services de tutorat.