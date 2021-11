Mondial des Clubs : Al Ahly fixé

Le tirage au sort du Mondial des Clubs avait lieu ce lundi. Le double champion d'Afrique entrera en lice au deuxième tour et jouera sa place en demi-finale contre les Mexicains du CF Monterrey. Le tournoi aura lieu du 3 au 12 février à Abu Dhabi aux Emirats Arabes Unis.

Al Ahly se mesurera donc au vainqueur de la Ligue des Champions de la zone CONCACAF, qui rassemble les clubs d'Amérique Centrale et d'Amérique du Nord.

Les Rayados de Monterrey ont remporté en octobre dernier leur cinquième couronne continentale (2011, 2012, 2013, 2019 et 2021) et participeront à leur 3e Mondial des Clubs.

Buteur en quarts de finale, l'international ivoirien Aké Loba a depuis rejoint Nashville en MLS pour un montant record de 7 millions de dollars.

L'effectif mexicain est donc exclusivement composé de joueurs sud-américains. Les plus dangereux pour Pisto Mosimane et ses hommes seront certainement le Mexicain Rogelio Funes Mori et le milieu argentin Maxi Meza.

En cas de qualification, le club cairote devra défier le tout récent champion d'Amérique du Sud, les Brésiliens de Palmeiras.

Dans l'autre partie du tableau, le Al Hilal de Moussa Marega et Bafetimbi Gomis devra se défaire du vainqueur de Al Jazira (EAU)-Auckland City (NZL).

Un match des antipodes qui verra pourtant plusieurs africains s'affronter.

Le club d'Abu Dhabi s'appuie sur deux internationaux maliens, Abdoulay Diaby et Oumar Traoré, et sur l'expérimenté bafana Thulani Serero.

Le champion d'Océanie s'appuie lui sur un international somalien Mohamed Awad, sur un buteur d'origines zimbabwéennes Dylan Manickum et sur un jeune talent sud-africain DeAndre Vollenhoven.

Le vainqueur défiera le champion d'Europe le Chelsea d'Edouard Mendy et Hakim Ziyech en demi-finale.