Mondial des Clubs : Chelsea et Mendy en finale

Le champion d'Afrique Edouard Mendy a retrouvé ses coéquipiers de Chelsea aux Emirats pour la coupe du monde des clubs, le gardien sénégalais est resté sur le banc de la demi-finale remportée hier soir face aux Saoudiens d'Al Hilal (1-0).

Chelsea s'est qualifié pour la deuxième finale du Mondial des clubs de son histoire en venant à bout d'Al Hilal (1-0), mercredi, à Abou Dhabi, même si les Saoudiens ont provoqué quelques frayeurs dans la dernière demi-heure.

Un but de Romelu Lukaku, titularisé en pointe, et bien placé pour reprendre aux six mètres un dégagement raté de la tête de Yasser Al-Shahrani (1-0, 32e) a suffi au bonheur des Blues qui affronteront les Brésiliens de Palmeiras en finale, samedi.

En 2012, les Londoniens avaient perdu leur première finale en 2012, contre les Corinthians (1-0), à Yokohama.

Les Londoniens semblaient bien partis à la pause, n'ayant rien concédé à des adversaires apparemment timorés malgré leur net succès (6-1) contre le club local d'Al Jazira au tour précédent.

Même le début de seconde période laissait plutôt présager une issue favorable et aisée, avec une une demi-volée du Marocain Hakim Ziyech qui filait vers la lucarne avant qu'Abdullah Al-Mayouf ne la détourne (60e).

Mais Chelsea a semblé s'arrêter de jouer à ce moment-là et sans un bon Kepa - qui a réussi son intérim dans les cages en l'absence d'Edouard Mendy, vainqueur de la CAN avec le Sénégal et resté sur le banc-, la prolongation aurait tout à fait été possible.

Face à l'ancien attaquant de Porto, le Malien Moussa Marega (63e) et sur une frappe de Mohamed Kanno bien servi par le Nigérian Odion Ighalo, le Basque a préservé le rêve d'un premier sacre mondial pour Chelsea, qui n'a jamais remporté ce trophée.

Il faudra sans doute être bien plus régulier pour venir à bout de Palmeiras, en finale, samedi.

Le dernier vainqueur de la Copa Libertadores s'était qualifié dès mardi pour la finale en battant de grands habitués de l'épreuve (8 participations), les Egyptiens de Al-Ahly (2-0).