RDC : 3e édition du Musika na Kipaji pour l'autonomisation des femmes

Cet atelier de couture situé à Goma, à l’est de la RDC, appartient à Jucie, elle l’a ouvert avec deux de ses amis.

L’année dernière, la jeune femme de 20 ans, a participé à la deuxième édition de Musika na Kipaji, un programme annuel qui depuis 2019, aide des jeunes femmes de la région à devenir financièrement indépendantes. Il permet aussi de les sensibiliser, à travers différentes disciplines, sur les violences faites aux femmes.

" Depuis toute petite, je suis passionnée par la couture, et mon rêve était d'en faire une carrière. Juste après ma participation à la deuxième édition de ce programme où on nous encourageait à mettre en œuvre nos potentiels, j'ai pris conscience de mon potentiel et j'ai intéressé deux amis avec qui nous avons mis en place KULIKO ART" explique Jucie.

Cette année, la troisième édition de ce programme a réuni une centaine des jeunes filles venues de Goma et de Masisi, une autre ville voisine. Pendant une semaine, elles ont été reparties en six groupes et ont travaillé sur des problématiques comme l’égalité hommes-femmes.

Le programme permet à ces jeunes femmes de prendre confiance en elles, mais aussi d’en inspirer d’autres. Et de promouvoir dans leurs communautés respectives les thèmes qu’elles ont appris. C’est le cas de Adda, passionnée de slam.

" Après cette formation, je compte aller sensibiliser d'autres filles et leur montrer que peu importe d'où elles viennent, elles ont quelques choses à offrir", explique la jeune femme.

Pour certaines de ces jeunes femmes, la participation à ce forum a été une vraie révélation. De leur potentiel et de ce qu’elles peuvent transmettre à d’autres femmes comme elles.