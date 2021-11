Denis Mukwege : "Briser le silence des violences contre les femmes"

Le prix Nobel de la paix Denis Mukwege a lancé mercredi un appel à "la fin de l'impunité" face aux violences faites aux femmes dans le cadre de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, ce 25 novembre.

"Les violences faites aux femmes constituent l’une des violations les plus graves des droits humains et sont répandues partout à travers le monde, dans toutes les sociétés et dans toutes les classes sociales", écrit dans un communiqué le Dr Denis Mukwege, gynécologue congolais qui a reçu en 2018 le Prix Nobel de la Paix pour son action en faveur des femmes victimes de viols utilisés comme armes de guerre.

Ces violences "sont évitables et doivent cesser maintenant", nous devons "mettre fin à cette véritable pandémie mondiale", dit-il. Selon lui, "l'origine principale des violences basées sur le genre est l’inégalité entre les femmes et les hommes dans nos sociétés patriarcales". Et d'aouter : "Le meilleur outil pour les prévenir et les éliminer, est l’éducation", prodiguée "par les parents et les enseignants", mais aussi les "chefs coutumiers" et "leaders religieux".

"Briser le silence"

Il est aussi "urgent", ajoute-t-il, "d’éliminer ou de réformer toutes les législations qui entretiennent des discriminations basées sur le sexe". La "prise en charge des victimes" et "la poursuite des agresseurs" s'imposent également. "Le temps est venu de mettre fin à la culture de l’impunité en matière de violences faites aux femmes", martèle Denis Mukwege, qui se dit "encouragé par la libération de la parole des survivantes".

Pour le Prix Nobel de la Paix 2018, "il faut briser le silence, qui est l’arme ultime des agresseurs" en appelant "à faire de l’élimination des violences faites aux femmes une priorité au niveau international".