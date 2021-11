Le Grand Carnaval de Dakar valorise la culture sénégalaise

Le Grand carnaval de Dakar au Sénégal vient de fermer ses portes après trois jours rythmés par des animations culturelles.

Après avoir démarré sur les chapeaux de roues vendredi après-midi, cette deuxième édition du festival a poursuivi sa mission de promouvoir la culture sénégalaise tout en créant du partage et de l’échange avec les cultures d’autres pays.

Artisans, acteurs culturels et de l’éducation nationale sénégalais provenant des 14 régions du pays ou même du Québec au Canada, ont donc fait partie des 500 exposants invités à valoriser la culture sénégalaise.

" Ce carnaval est une bonne chose pour la culture sénégalaise. Il permet aux artistes de se rencontrer, de se connaître et d'échanger des idées. C'est quelque chose à poursuivre" a délcaré Oulèye Fall, artiste-danseuse.

"Le Sénégal est un pays avec une population très diverse qui s'entend très bien et qui a une culture extrêmement riche. Dans chaque région, il y a une diversité extraordinaire et nous avons voulu créer un événement qui soit une plateforme pour la valoriser et la promouvoir, que ce soit au Sénégal ou dans le monde entier." a révéléFatou Kassé Sarr, organisatrice du carnaval de Dakar.

Tout était également mis en place pour les jeunes générations s’intéressent à la tradition sénégalaise. Des enfants ont par exemple participé à une parade, habillés en costumes traditionnels et portant des masques.

" Je pense que c'est une excellente idée de faire de Dakar un rendez-vous annuel pour la culture, pour le folklore, pour nos souvenirs, donc je vois ce festival grandir dans trois ans, dans cinq ans, pour qu'on puisse se retrouver sur cette même place avec beaucoup de touristes qui viennent le voir aussi. " a déclaré Fatou Jupiter Touré, ambassadrice du carnaval de Dakar.

Pour le représentant du grand carnaval de Dakar, Assane Mbow ce festival est l’occasion pour les artisans d mettre en valeur leurs produits tout en contribuant à la sauvegarde du patrimoine culturel du pays.

Le Grand carnaval de Dakar est à présent inscrit à l’agenda des événements majeurs du Sénégal.

L’édition 2021 était placée sous le thème « contes et légendes du Sénégal et d’ailleurs ».