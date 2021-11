Soudan : Abdallah Hamdok "guidé par les ambitions et les espoirs du peuple"

Le premier ministre du Soudan réintégré a déclaré dans les commentaires diffusés lundi qu’il aura le pouvoir de former son propre gouvernement indépendant, selon l’accord qu’il a signé la veille avec les principaux généraux du pays qui l’ont renversé lors d’un coup d’État le mois dernier.

Dans un entretien Abdallah Hamdok a déclaré qu’il prévoyait que le prochain gouvernement se concentrerait sur la réécriture de la constitution du pays et la tenue d’élections à temps.

Dimanche, le Premier ministre du Soudan a signé un accord qui le fera réintégrer, près d’un mois après qu’un coup d’État militaire l’ait placé en résidence surveillée.

L’accord prévoit un cabinet indépendant et technocratique dirigé par Hamdok jusqu’à la tenue d’élections. Même alors, il resterait sous surveillance militaire. Toutefois, Abdallah Hamdok a affirmé qu’il aura le pouvoir de faire les nominations gouvernementales.

"C’était un élément clé de l’accord politique que nous avons signé," Hamdok a déclaré dans l’interview.

"Que le premier ministre devrait avoir le pouvoir et l’autorité de former un gouvernement technocratique indépendant, en toute liberté et sans aucune pression."

Un accord jugé décevant

En réponse à l’accord de dimanche, des milliers de Soudanais sont descendus dans les rues plus tard dans la journée pour dénoncer ce que beaucoup ont appelé une trahison de la cause démocratique par leur ancien Premier ministre, qui a été le visage civil du gouvernement de transition depuis qu’il a pris le pouvoir après un soulèvement populaire de 2019 a déposé l’autocrat de longue date Omar al-Bashir.

Les principaux partis politiques d’opposition du pays ont dit qu’ils refusaient avec véhémence l’accord avec les généraux. Hamdok a déclaré dimanche lors de la signature de l’accord avec les militaires que son objectif principal était de mettre fin à l’effusion de sang continue de la jeunesse du pays.

Selon les médecins soudanais, au moins 41 personnes ont été tuées jusqu’à présent dans des manifestations anti-coup.