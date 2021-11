Ethiopie : manifestations pro-gouvernementale à Londres et Washington

Devant la Maison Blanche, ils étaient des centaines à manifester en faveur du gouvernement éthiopien et pour dénoncer la politique de Washington à l’égard d’Addis Abeba. Les Etats-Unis qui ont été très critiques sur la situation au Tigré, ont appellé, il y a quelques jours, à des négociations entre le gouvernement éthiopien et les rebelles du TPLF. Mais pour ces membres de la diaspora, le message est clair : les Etats-Unis ne devraient pas s’immiscer dans les affaires internes de l’Ethiopie.

"Les Éthiopiens peuvent gouverner leur propre affaire. Les États-Unis ne devraient pas s'ingérer là-dedans et c'est pourquoi nous sommes ici. Nous sommes ici pour dire plus d'Afghanistan, plus de Syrie en Éthiopie. L'Éthiopie peut décider de son propre sort, et l'ingérence que nous voyons des pays occidentaux est totalement injustifiée, ce n'est pas nécessaire et cela devrait cesser" explique Abel Gashe, organisateur de l’événement.

De l’autre côté de l’Atlantique, à Londres, une manifestation pro-gouvernementale et contre toute ingérence américaine dans le conflit au Tigré s’est tenue devant l’ambassade américaine. Et comme à Washington, elle a rassemblé des centaines d’Éthiopiens de la diaspora.