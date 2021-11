Des artefacts spoliés de retour en Ethiopie

L’Ethiopie a présenté samedi au Musée national à Addis-Abeba, ses objets d’art spoliés par des soldats britanniques, il y a plus de 150 ans.

La collection - récupérée en Grande-Bretagne, en Belgique et aux Pays-Bas - comprend une couronne de cérémonie, un bouclier impérial, un ensemble de gobelets en corne gaufrée d'argent, un livre de prières manuscrites, des croix et un collier. Un butin colonial obtenu par les Britanniques notamment après la défaite de l’empereur Tewodros ll, lors de la bataille de Magdala en 1868.

Ce retour au bercail est le fruit de la campagne pour la restitution de ses artefacts spoliés lors de la colonisation lancée par le pays.

‘’Le rapatriement de ces objets dans leur pays d'origine revêt une importance considérable. Notre pays abrite une histoire ancienne, mais nos objets sont dispersés partout, ce qui a un impact sur l'image du pays dans le monde.", a déclaré Teferi Melesse, ambassadeur éthiopien au Royaume-Uni.

Grande-Bretagne, Pays-Bas, Belgique, des artefacts éthiopiens, butin colonial, manquent encore à l’appel. Ils font le bonheur des collectionneurs et des musées étrangers. Une injustice dénoncée par Addis-Abeba.

‘’ Divers artefacts, héritage de notre culture et de nos valeurs, ont été pillés pendant la bataille et sortis illégalement du pays. Un nombre incalculable de nos objets se trouve dans divers musées, centres de recherche et entre les mains de particuliers.’’, a déclaré Nasise Challi, ministre éthiopien du tourisme.

Processus en marche

Le gouvernement éthiopien se bat toujours pour que la Grande-Bretagne lui rende d'autres objets volés, notamment des tablettes sacrées en bois et en pierre, qui représentent l'Arche d'alliance. Ils sont conservés au British Museum de Londres. Sont aussi attendus, les reliques du fils de Tewodros, le prince Alemayehu, qui a été emmené en Grande-Bretagne après le suicide de l'empereur à la suite de sa défaite sur le champ de bataille.

L'Éthiopie négocie également la restitution d'une bible et d'une croix qui devaient être mises aux enchères aux États-Unis.

"Ces restitutions ont lieu dans un contexte mondial où le rôle des musées dans la représentation de l'histoire coloniale et la légitimité de l'exposition d'objets pillés sont remis en question", a déclaré le Comité national éthiopien de restitution du patrimoine dans un communiqué publié en septembre.

Le processus de restitutions de ces objets d’art africains semble en marche. Au début du mois, le Bénin a accueilli en retour près de 30 trésors royaux saisis sous la domination française il y a plus de 130 ans.