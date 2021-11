Ethiopie : l'UA et le Kenya tentent de mettre fin au conflit tigréen

Le porte-parole du ministère éthiopien des affaires étrangères a commenté les visites des médiateurs de l'Union africaine et des Etats-Unis. Olusegun Obasanjo et Jeffrey Feltman se sont rendus dans le pays au début du mois, afin de négocier un cessez-le-feu entre le gouvernement et le Front populaire de libération du tigré.

"Olusegun Obasanjo est allé aux États-Unis. Je pense qu'il enquête sur les choses, qu'il parle à différents partenaires", explique Dina Mufti, le porte-parole du ministère éthiopien des Affaires étrangères. "A la fin de la journée, il sortira avec une proposition. Cette proposition n'est pas encore évidente. Nous verrons ce que sera cette proposition. La même chose vaut pour M. Jeffrey Feltman."

Le Kenya est également impliqué dans cette tentative de mettre fin au conflit. Le président Uhuru Kenyatta s'est également rendu sur place pour tenter de trouver une solution politique.

"Tout pays frontalier s'inquiète pour son voisin et c'est en raison de cette inquiétude que le dirigeant est venu ici", continue le porte-parole. "Fondamentalement, sa mission est de parler des questions bilatérales, du renforcement des relations entre nos deux pays, en fait, il est également préoccupé par ce sujet."

Le conflit du Tigré a débuté il y a deux ans, en 2019. La semaine dernière, le gouvernement et le Front populaire de libération du tigré ont donné leurs conditions pour mettre en place des pourparlers. Les deux camps ont rejeté les demandes de leur opposant.