Burkina Faso : les "disparus" des violences djihadistes

Les violences djihadistes ravagent le Burkina Faso, faisant des milliers de morts et déplaçant plus d'un million de personnes. Des familles recherchent également leurs proches portés disparus.

La dernière fois que Polenli Combary a parlé à son fils au téléphone, en mars, elle a prié pour que Dieu le bénisse. Peu de temps après, elle l'a rappelé mais la ligne était coupée. Son fils de 34 ans ramenait un camion utilisé pour déplacer les biens de la famille hors de leur village, dans l'est du Burkina Faso, après que les djihadistes aient forcé tout le monde à partir.

Les signalements de personnes portées manquantes ont quadruplé, passant de 104 à 407 entre 2019 et 2020. Selon le Comité international de la Croix-Rouge, un "disparu" est une personne dont la localisation est inconnue et qui nécessite l'intervention de l'État.

Disparitions

"Avec le conflit, il y a plus de mouvements soudains de personnes et plus d'incidents qui peuvent conduire à la séparation et à la disparition", déclare Marina Fakhouri, responsable de la protection au CICR au Burkina Faso. "Nous sommes également préoccupés par le nombre de familles qui viennent nous voir directement pour signaler ont un proche disparu et qu'elles ont besoin de soutien." Certaines disparitions sont dues aux migrations, aux inondations ou au changement climatique, mais l'ampleur du phénomène s'est accrue en raison de la violence.

Retrouver la trace de personnes pendant un conflit et dans un contexte de déplacement massif est difficile, et peut provoquer des tensions au sein de familles et de communautés, ainsi qu'une détresse psychologique et physique. Un mois après la disparition de son fils, le mari de Polenli Combary est mort d'une crise cardiaque due au choc.

Forces de sécurité

Si certaines familles accusent les djihadistes d'être responsables des disparitions, d'autres désignent les forces de sécurité comme principaux responsables. Lors d'un voyage à Fada N'Gourma en octobre et de conversations téléphoniques avec des habitants de la province du Sahel, trois familles, dont celle de Combary, ont déclaré à l'Associated Press qu'elles soupçonnaient l'armée d'être responsable de la disparition de leurs proches.

Les groupes de défense des droits des victimes d'exécutions extrajudiciaires ont accusé l'armée de cibler les personnes considérées comme associées aux djihadistes. Environ 70 % des familles qui signalent la disparition de personnes affirment qu'elle est liée aux forces de sécurité, avance Daouda Diallo, secrétaire exécutif du Collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés.

Violence croissante

Il y a eu une réduction des cas signalés liés à l'armée depuis la fin de l'année dernière, ce que Daouda Diallo attribue à un rapport de Human Rights Watch qui a accusé l'armée d'être impliquée dans des massacres. Ce seraient désormais des combattants volontaires, des civils armés par l'État, qui commettent les exactions. "Il est triste de constater que la violence a été sous-traitée à des civils armés ou à des milices sur le terrain", déclare Daouda Diallo.

La violence croissante au Burkina Faso alimente l'impunité des forces de sécurité et les enlèvements et les meurtres mettent en évidence l'absence d'état de droit, selon les analystes de conflits. "Une part importante de la violence est attribuée soit à des groupes djihadistes, soit à des "hommes armés non identifiés", ce qui permet d'absoudre facilement certaines parties de leur responsabilité. Il est facile de tuer des gens ou de les faire disparaître, mais beaucoup plus difficile de les protéger", clame Heni Nsaibia, chercheur principal au Armed Conflict Location and Event Data Project.

Les familles recherchant des proches qu'elles pensent avoir été enlevés par des agents de l'État ne savent vers qui se tourner. Selon Hamadou Diallo, l'armée à l'extérieur de la ville de Dori, dans la province du Sahel, aurait arrêté son neveu en 2019. Ne connaissant pas d'organisation pouvant l'aider, il s'est résigné. "Personne n'a eu le courage d'approcher l'armée. Après une ou deux semaines, si vous ne voyez pas un membre de votre famille, cela signifie (qu'ils sont morts)".

Incertitude

Les groupes de défense des droits disent que le gouvernement est obligé d'enquêter sur tous les cas de disparition, de tenir les personnes responsables et d'utiliser le système judiciaire et la commission nationale des droits de l'homme, avance Corinne Dufka, directrice pour l'Afrique de l'Ouest de HRW. "Ces deux institutions doivent redoubler d'efforts au nom des familles dont les proches ont disparu aux mains des forces de sécurité de l'État ou des islamistes. Elles ont droit à la vérité et à la justice."

Pendant ce temps les familles vivent dans l'incertitude. Fidele Ouali n'a pas vu son frère de 33 ans depuis un an et demi. Agriculteur et père de cinq enfants, il dit qu'il était proche de son frère, mais que plus le temps passe, plus il a du mal à se souvenir de lui. "Mes souvenirs s'estompent", déclare-t-il. Serrant le certificat de naissance de son frère, qu'il emporte partout, Fidele Ouali est partagé entre la résignation et l'espoir de revoir un jour son frère.