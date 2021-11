Somaliland : les guépards en péril

Le Somaliland situé entre l'Éthiopie, Djibouti et la Somalie est devenue une plaque tournante du trafic illicite de ces animaux. Les braconniers profitant de ses frontières poreuses.

Les bébés guépards peuvent rapporter jusqu'à 15.000 dollars pièce au marché noir. Ils sont prisés par les grosses fortunes du golfe.

Ces animaux allaient donc finir dans des cages privées au Golfe. Ils portent à 67, le nombre de petits actuellement accueillis dans les refuges de ce Fonds de conservation des Guépards.

Des bébés guépards aux bons soins des membres du Fonds de conservation de cette espèce animale à Hargeisa, la capitale de la République autoproclamée du Somaliland. Ils ont été retirés des griffes de trafiquants.

"C'est un groupe de femelles, et un autre de mâles et c'est ce qui reste d'un groupe de 26 que nous avons eu en l'espace de deux jours, d’autres ont été jetés hors des paniers et sont morts à nos pieds.", Laurie Marker, fondatrice du Fonds de conservation des guépards.

L’espèce est en danger. Il y a un siècle, on comptait environ 100.000 guépards dans le monde. Aujourd'hui, entre l'expansion humaine qui empiète sur leur habitat et le commerce illégal, il en reste à peine 7 000.

"Si cela continue, et nous sommes très, très préoccupés par le fait que le nombre de guépards à l'échelle mondiale n'est déjà que d'un peu plus de 7 000. Et avec une telle ampleur dans cette région, qui ne compte pas un grand nombre d'animaux pour commencer. Ce trafique pourrait entraîner l'extinction de cette population en très peu de temps.", explique Laurie Marker.

Plus de 3.600 guépards vivants ont été commercialisés illégalement dans le monde entre 2009 et 2019, selon des données publiées cette année, basées sur l'étude de centaines d'annonces de bébés félins diffusées sur les réseaux sociaux.

Les lois criminalisant la vente de guépards ont commencé à être appliquées, en octobre 2020, un réseau de contrebande a été démantelé et un trafiquant de premier plan poursuivi lors d'un procès historique.