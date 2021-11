Sénégal : le prix Goncourt Mohamed Mbougar Sarr décoré par Macky Sall

Mohamed Mbougar Sarr a été décoré de l’Ordre national du Lion par le président sénégalais Macky Sall.

A Paris, aux côtés de sa famille, le jeune lauréat du premier prix littéraire français a reçu cette distinction plus d’une semaine après avoir obtenu le prix Goncourt pour son roman "La plus secrète mémoire des hommes."

"C'est une réaffirmation de la culture sénégalaise et de la place que la culture occupe dans ce pays, qui est une place extrêmement haute et qui a toujours été celle par laquelle on a aussi reconnu ce pays." a déclaré Mohamed Mbougar Sarr.

Fils d'un médecin sénégalais, Mbougar Sarr était un lecteur assidu et un excellent élève dans son enfance. A 31 ans, il explore dans son roman le destin d'un auteur africain maudit

"Oui, il aimait tellement lire (quand il était petit) qu'il avait un abonnement annuel. Et à la fin de chaque mois, il prenait son livre de Mickey et le dévorait en quelques jours." a révélé sa mère Astou Sarr.

Le président du Goncourt, Didier Decoin, a déclaré avoir lu l'ouvrage de Mbougar Sarr d'une traite, le qualifiant de "très beau livre" et d'"hymne à la littérature".