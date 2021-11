Afrique-USA : Covid-19 et reprise économique au menu d'Antony Blinken

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken effectuera une tournée africaine, au Kenya, au Nigeria puis au Sénégal la semaine prochaine.

L'objectif de cette visite : "faire progresser la collaboration entre les États-Unis et l'Afrique sur leurs priorités mondiales communes. Des sujets, tels que la revitalisation des démocraties, la promotion de la paix et de la sécurité, ou encore sur la manière de rendre l'économie mondiale plus inclusive, seront également abordés lors de ce voyage.

La lutte contre la pandémie de Covid-19 sera également à l'ordre du jour, alors que plusieurs pays africains subissent le revers économique causé par la pandémie. La vaccination encore trop silencieuse sur le continent serait une solution à la reprise économique.

La question de la redistribution des vaccins, sera certainement évoquée lors des discussions entre les chefs d'Etats africains et le représentant de la maison blanche.