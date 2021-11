COP26 : l'appel de l'Afrique sera-t-il entendu ?

Les négociateurs africains présents à la conférence des Nations unies sur le climat à Glasgow ont appelé les pays pollueurs à tenir leurs promesses financières et à réduire leurs émissions de carbone.

Les pays émetteurs de CO2 n'ont pas tenu leur promesse de fournir un support financier de 100 milliards de dollars par an annoncé à la conférence de Copenhague. À cette conférence en Écosse, les pays africains appellent à la réévaluation de la promesse de Copenhague, une promesse qui n'a pas été tenue "compte tenu de l'ampleur des catastrophes engendrées par le changement climatique, nous pensons que la promesse de 100 milliards n'est pas suffisante pour relever ces défis urgents" s'est indignée, Lily Albino Akol Akol, vice-ministre soudanaise de l'agriculture.

Par ailleurs, le ministre somalien de la planification, de l'investissement et du développement économique, Gamal Mohamed Hassan, a également appelé les pays développés et les pays émettant le plus de gaz à effet de serre "à écouter la science et à faire leur part pour sauver le monde, à tenir leurs promesses financières et à donner aux pays comme la Somalie une chance équitable de s'adapter et d'opérer une transition juste".

La première version de la décision de couverture publiée mercredi lors des négociations sur le climat à Glasgow, en Écosse, ne fournit pas d'accords spécifiques sur les trois principaux objectifs que les Nations unies ont fixés au début des négociations. Néanmoins, elle table sur une réduction des émissions 45 % d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 2010 et d'atteindre un niveau "net zéro" d'ici au milieu du siècle.

La date limite des négociations est fixée à vendredi, mais les négociations sur le climat dépassent souvent les dates prévues. En attendant, l'Afrique n'est pas sûre d'obtenir les sommes de compensation devant servir à se protéger des effets du changement climatique.