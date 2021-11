Ghana : un projet de loi menace de criminaliser les LGBTQI+

Au Ghana, les militants LGBTQI+ se battent contre un projet de loi actuellement débattu au parlement.

Le texte intitulé "Promotion des droits sexuels de l'homme et des valeurs familiales ghanéennes" prévoit de criminaliser la défense des LGBT, d'exiger la dénonciation des "suspects", de préconiser la thérapie de conversion et d'imposer des peines de prison plus longues.

"Si une personne LGBTQ est abusée par d'autres Ghanéens, qu'elle se rend à l'hôpital, et que le médecin traite même cette personne, le projet de loi criminalise le médecin", explique Alex Kofi Donkor, directeur et fondateur de LGBTQ+ Rights Ghana.

"Parce que cette personne est une personne LGBTQ et que vous êtes un médecin et que vous l'avez soignée. Donc, d'une certaine manière, vous encouragez également la communauté LGBTQ."

Une loi datant de l'époque coloniale criminalise les relations sexuelles entre les personnes du même genre, mais n'est pas appliquée dans le pays.

"Le Ghana est un pays très tolérant. Le Ghana n'est pas un système de valeurs à famille unique. Nous croyons même au système de la famille élargie, nous croyons aux oncles, aux tantes et à tous ceux qui s'unissent pour construire un individu dans la société", continue Akex Kofi Donkor.

"Alors comment se fait-il que quelqu'un propose un projet de loi sur les valeurs familiales et que tout d'un coup, les gens ne veuillent pas lever le nez dessus ? Qu'y a-t-il de si menaçant dans les valeurs familiales ghanéennes qu'il faille un projet de loi pour y remédier ?"

Les militants estiment que le texte constitue un recul pour les droits de l'homme. La communauté internationale et les défenseurs des droits on condamné le projet de loi.